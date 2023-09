Vprašali smo šolarje in šolarke ter študente in študentke, ali so delali med poletnimi počitnicami. V sklopu vprašanj je bila tudi Instagram objava, kjer so lahko glasovali z »Ja« ali »Ne«. Skupno se je ankete udeležilo 144 oseb.

Pogovorili smo se s petimi in jih vprašali (1) kje in kdaj so delali, (2) kako so izvedeli za delovno mesto, (3) kaj jih je zanimalo in (4) če so delali v povezavi s svojo šolsko izobrazbo. Prav tako nas je zanimalo, (5) kaj jim je bilo najbolj všeč, (6) kolikšen je bil njihov zaslužek ter namen uporabe in (7) o načrtih za naslednje poletje.

Zala Koschier, 20, Celovec

Študentka politologije na Dunaju

(1) Delala sem ves avgust pri Slovenskem sporedu ORF. (2) Že lani me je Marijan Velik vprašal, če bi želela delati pri ORF, ampak nisem imela časa, potem sem pa vprašala, če bi šlo to leto. (3) Zanimalo me je delo pri radiu in televiziji in kako vse poteka. (4) Nisem delala v povezavi s študentsko izobrazbo. (5) Najbolj všeč mi je bilo rezanje in urejanje prispevkov. Naučila sem se veliko novega, recimo rezanje na računalniku, urejanje besedila za prispevek in kako se snema za televizijo. (6) Dobila sem približno 530 € za en mesec. Denar bom prihranila za izlete v počitnicah. (7) V tem trenutku še ne vem, kje bom delala naslednje leto.

Anja Smolnik, 22, Šmihel pri Pliberku

Študentka univerze za glasbo in umetnost na Dunaju

(1) Delala sem v tovarni Mahle v nočni izmeni, v produkciji. Začela sem sredi julija in delala en mesec. (2) Ker sem iz iste vasi, kjer je sedež tovarne in imam znance, ki so tam zaposleni, vem za delovna mesta. (3) Želela sem si ogledati, kako poteka delo v veliki tovarni. (4) Ne. (5) Všeč mi je bila izkušnja z nočnim delom! Naučila sem se, kako poteka delo v produkciji in katere sposobnosti potrebuješ za to delo. (6) Ne bi povedala točne vsote, a zelo sem bila zadovoljna s plačo. En del plačila namravam shraniti, ostalo pa imam za vsakdanje življenje med študijem. (7) Nimam še natančnih načrtov za naslednje poletje. Verjetno bom spet kje delala, kje, pa še ne vem.

Samuel Oraže, 16, Sele

Dijak ZG in ZRG za Slovence v Celovcu

Julija in avgusta sem delal pri Mohorjevi družbi, kjer sem lani tudi že delal. Ob delu spoznaš nove kraje po vsem Kroškem, ker dostavljamo šolske knjige. Sicer kot dijak Slovenske gimnazije ne potrebujem počitniške prakse, kljub temu pa si pa nabereš koristne izkušnje za življenje po šolanju.

Johanna Petjak, 17, Grabalja vas

Dijakinja ZG in ZRG za Slovence v Celovcu

(1) Med počitnicami sem delala na občini. (2) Za delovno mesto sem izvedela od svojega deda in mame, ki je tudi že tam delala. (3) Predvsem so me zanimale naloge v pisarni, ki so, kot sem spoznala, zelo raznolike. (4) Ne. (5) Najbolj všeč mi je bilo izredno dobro delovno vzdušje, poleg tega pa še raznolikost nalog. Ob tem sem se naučila veliko različnega – od uporabe različnih programov, računovodstva in organizacije vse do informacij iz matičnega urada. (6) Razmerje med zaslužkom in delom je po mojem zelo dobro – denar bom pa varčevala, tako da si bom lahko kdaj izpolnila večjo željo. (7) Da, ker mi je bilo delo res zelo všeč, bom kmalu spet zaprosila za delovno mesto pri občini tudi za prihodnje leto.

Nina Smrtnik, 18, Obirsko

Prvi letnik Pedagoške višje šole v Celovcu

(1) Meseca julija sem delala v Varstvu ABCČ v Celovcu. (3) Ker bi sama rada postala učiteljica, me je v glavnem zanimalo delo z otroki. (4) Ne. (5) Najbolj všeč mi je bilo, da sem lahko delala z otroki in tako tudi spoznala, da rada delam z njimi in da je poklic učiteljice pravi zame. (6) Denar, ki sem ga sem dobila, sem shranila za vozniški izpit ter maturitetni izlet. (7) Ja, jaz bi zelo rada spet delala v Varstvu ABCČ, ker že poznam sodelavce ter otroke in se med njimi počutim zelo dobro.

Kerim Hodžić, 26, Celovec

Študent na FH Joanneum

(1) Avgusta in septembra sem delal kot reševalec pri Rdečem križu. (2) Opravljal sem civilno službo pri Rdečem križu, kjer od leta 2017 redno pomagam. (3) Pri tem delu me je v glavnem zanimalo, kako lahko pomagam ljudem in to predvsem tistim, ki potrebujejo pomoč. Hkrati sem tudi sklenil nova prijateljstva na delovnem mestu. (4) Delo ni bilo povezano s šolsko izobrazbo, a vendar sovpada z mojim študijem in mojim načinom življenja. (5) Najbolj všeč mi je bil stik z ljudmi. Naučil sem se pa tudi precej o hitri intervenciji pri raznih bolezenskih primerih. (6) Dobil sem približno 2.000 € bruto na mesec in s tem denarjem nameravam plačati stroške, ki se naberejo med študijem. (7) Naslednje leto bom gotovo spet delal pri Rdečem križu, ker je to delo, ki me osrečuje in obenem tudi drugim pomagam.