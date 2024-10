Ob obletnici plebiscita študentje od lani nimajo več prostega dneva, Klub Slovenskih študentk* in študentov* na Koroškem in Avstrijska študentska zveza (ÖH) prirejata informativno razstavo o zgodovini, povezani z dogodki preteklega stoletja.

Od lani naprej 10. oktobra na univerzi ne obravnavajo več kot praznik, predavanja in seminarji nemoteno potekajo kot vse ostali dni. Le v avli postavljeni transparenti sem ter tja privabijo radovedno oko, da prebere besedilo o situaciji pred malo več kot 100 leti iz perspektive koroških Slovenk in Slovencev. Pogovarjali smo se z internacionalnimi mimoidočimi študentkami in študenti ter jih povprašali o pomenu 10. oktobra ter njihovimi izkušnjami z manjšinami v Avstriji ter njihovi domovini.

Samuel Ifeanyi Okonkwo (27):

Prihajam iz Enuguja v Nigeriji. Tam sem doštudiral fiziko in elektroniko ter bil zaposlen v razvojnem sektorju podjetja v Nigeriji. Delal sem tudi kot novinar na radiu. V Avstrijo sem se preselil spomladi, ker sem našel študij robotike na univerzi v Celovcu. Celovec je čudovit, všeč mi je prostranost narave pa tudi infrastruktura je dobra. Šolski sistem se precej razlikuje od tistega v moji domovini, tudi učne metode so drugačne. Ljudje so zelo vljudni in odprti, zdi se mi, da si družba in država zelo prizadevata za vključevalnost. V devetdesetih odstotkih se počutim obravnavan enakopravno kot tujec. Vedel sem, da je okolje tu internacionalno in zato sem vedel, da se bom počutil dobro. Z desetim oktobrom povezujem referendum na Koroškem in pa Svetovni dan zdravja. Pomembno se mi zdi, da na ljudi ne gledaš skozi oči rase in narodne pripadnosti, ker ti to zastre pogled.

Jeeson Kuria (25):

Star sem 25 let in študiram umetno inteligenco na univerzi v Celovcu. Prihajam iz Kannurja, Kerala, Indija. V Avstrijo sem se preselil lani. Ob omembi 10. oktobra se spomnim na slavnega indijskega igralca Rajinija – danes se je njegov film Stylish Swag pojavil na velikem platnu.

Melisa Lulić (26):

Živim v okolici Celovca in študiram nemščino in etiko za učiteljico druge stopnje. Desetega oktobra je obletnica koroškega plebiscita. Na Koroškem živeči Slovenci so bili ločeni od matične države in priključeni Avstriji. To se mi zdi hudo, da si nenadoma z mejo ločen od domovine in spadaš pod drugo državo. Danes se mi slovenska manjšina ne zdi tako prezentna v javnosti.