25-letna Anja Orasche iz Lepene sodeluje v priljubljenem televizijskem šovu »Bauer sucht Frau« na ATV, v kateri kmetje in kmetice iščejo življenjskega partnerja. Šov si v Avstriji na televiziji redno ogleda okoli 300.000 ljudi.

Pri srcu ji je kultura, rada poje pri Kliki in sodeluje pri igralski skupini SPD Zarja, nazadnje v mjuziklu Hotel Obir. Anja Orasche je tudi aktivna v kapelški občinski politiki kot občinska svetnica Kapelške liste. O sebi pravi, da ima odprt pogled na svet: »Pomembno je, da si vesel in da ne pozabiš, da se včasih tudi posmejiš.«

Svoje delovno mesto ima v Dobrli vasi v pisarni podjetja »dekoster«, ki trži modni nakit. Tam je zaključila tudi vajeništvo in je ostala, »ker ima delo in kolege rada, poleg tega nima tako daleč do Lepene in domače Kežarjeve kmetije. Anja pripoveduje, da šov »Bauer sucht Frau« vedno gledajo doma v krogu družine. »Ljudje so mi rekli, da si ne upam prijaviti se kot kandidatka na šovu. A jaz sem si upala in sem se prijavila. Nisem pa mislila, da bom zares prišla v ožji izbor in na televizijo.« Kmeta Martina iz Štajerske je izbrala, ker se ji je zdel fleten in prijazen in ker se kot kmet ukvarja z gozdom: »Tako rada imam vonj gozda.« Medtem smo lahko Anjo to sredo že videli v prvi oddaji. Če bi Martin zanjo bil pravi partner, bi se tudi preselila na Štajersko. »Seveda bi mi Kapla, prijatelji in vse, kar tu rada delam, zelo manjkalo, a če se zaljubiš in ni druge možnosti, bi šla tudi kam drugam,« pravi Anja, ki rada živi na kmetiji. Doma je najraje v hlevu pri živalih, poleti, ko je več dela, mora cela družina pomagati pri košnji travnikov in spravljanju sena.

Čas snemanja šova se ji je zdel zanimiv, kljub čakanju med intervjuji in snemanju scen je vse zelo hitro minilo, počutila se je zelo dobro. Anjo tudi zelo veseli, da je našla nove prijatelje. Gledalcu šova pade v oči, da je pred kamero zelo samozavestna, eden od razlogov je gotovo tudi to, da je gledališče del njenega življenja. Tudi Anjini prijatelji so bili pozitivno presenečeni, da sodeluje, mnogi šov gledajo tudi samo zaradi Anje: »Na začetku so pa rekli, da sem ‘zirana’,«, se smeji Anja Orasche. Šov so posneli že letos poleti. Ali se je Anja odločila za Martina in on zanjo, bomo izvedeli že kmalu.