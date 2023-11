Maturantke in maturanti Slovenske gimnazije so v soboto, 18. novembra, vabili v Vrbo na 60. maturantski ples pod geslom »Zadnja misija«. Kot posebnega častnega gosta je ravnateljica Zalka Kuchling lahko pozdravila bivšega predsednika Slovenije Boruta Pahorja. Skupnost dijakinj in dijakov je ob okrogli obletnici ustvarila nepozaben večer, ki bo ostal v spominu vseh. Spored je odseval njihovo lastno zgodbo in izkušnje ter hkrati ohranil bogato tradicijo plesov na gimnaziji.

Foto: Stefan Reichmann