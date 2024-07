Od leta 1984 krovna mreža organizacij MENS (Mladina evropskih narodnih skupnosti) skrbi za mreženje in vsebinsko izmenjavo mladinskih organizacij narodnostnih, jezikovnih in etničnih manjšin Evrope. Prejšnji konec tedna (18.–21. 7.) je v hotelu JUFA v Pliberku z delavnicami, razpravami, športnim in kulturnim programom praznovala svoj 40. jubilej.

Odbor in pisarna MENS sta v sodelovanju s Slovenskim Info-Centrom (SIC) in Mlado EL v Pliberku zbrala okoli 100 udeležencev. Ob tokratnem »Vikendu mreženja« so bili vabljeni tako aktualni kot nekdanji člani MENS in njegove članske organizacije, ki so želeli videti, kako in kam se je ta organizacija v preteklih letih razvijala.Manjšince je na seminarju, ki je tipična oblika srečanja mladinskih organizacij, med drugimi obiskala tudi Olga Voglauer. Vsebinsko je beseda tekla od kulture spominjanja do intersekcionalnosti mladih manjšincev. Nekaj udeležencev nam je povedalo, kaj jim pomeni organizacija MENS, kaj jim nudi in zakaj je po njihovem mnenju pomembno nadaljevati z MENS in manjšinskim aktivizmom.

Felicia Touvenot (24), Lužiška Srbkinja iz Francije, 4 leta odbornica MENS: V začetku mi je MENS odprl polje znanja o drugih manjšinah. Bolj kot sem spoznavala druge, bolj sem spoznavala sebe. Začela sem se spraševati, kdo sem in kaj mi je važno. Pomeni mi tudi mrežo in podporo. Nadaljevati pa moramo, ker se svet spreminja in kar se zdaj dogaja, bo nekoč zgodovina. Zdi se mi važno, da smo pri spremembah zraven, jih reflektiramo in sami oblikujemo. Učimo se, kako zares biti aktivni. Skupaj razmišljamo, postajamo kritični in aktivni.

Luka Olip (21), koroški Slovenec, blagajnik in odbornik MENS, predsednik Mlade EL: Pomeni mi preživeti zanimiv čas, skupno izmenjavo, zame je skoraj kot majhna družina. Navdušuje me evropski duh MENS in vzdušje na seminarjih. Važno mi je povezovanje in da srečaš ljudi s podobnimi izkušnjami. Takšna struktura se mora nadaljevati, ker kot močna mreža mladih ljudi manjšinam veliko nudi.

Angelica Augustin (30), Retoromanka iz Švice: Pomeni mi občutek sprejetosti. Na seminarjih MENS se sreča toliko različnih ljudi, ki rušijo pojem norme, za katero sem tako dolgo imela občutek, da vanjo ne spadam. Veliko mi pomenijo prijateljstva, ki so se tu snovala, ter zanimivi in dobri pogovori. MENS je dobra platforma in pomoč mladim priti do lastne manjšinske identitete. Nudi pa tudi možnost aktivizma ali manjšinske skupnosti, ko domača mladinska organizacija ravno ni tako močna. Zato mislim, da je treba nadaljevati.

Igor Guizzardi (35), Južni Tirolec, nekdanji odbornik MENS: Zame je MENS združitev različnih življenjskih realnosti znotraj Evrope, ki se uspejo med seboj inspirirati in podpirati. Zna posredovati občutek ljudem, ki prvič odkrivajo kaj takega, da obstajajo drugi s podobno usodo. Kar me je precej zaznamovalo, je učenje o zgodovini, ker se iz perspektive manjšine učiš, kako zgodovinske spremembe oblikujejo človeka, njegovo resničnost in skupnost, česar pa šola pogosto ne nudi. Nadaljevati je treba z aktivizmom, ker mislim, da v Evropi obstaja velika potreba po razumevanju resničnosti drug drugega. Zame je vprašanje, v kakšnem smislu lahko MENS prispeva določeno dodano vrednost evropski skupnosti. Možnosti je nešteto. Mislim, da je temeljna naloga naše skupnosti, in v ta nadaljnji razvoj smemo kreniti, da se vprašamo: Kakšno odgovornost prevzemamo kot manjšina v družbi? To je težko vprašanje, ker se odmaknemo od principa, da smo sami sebi namen.