»Pred enim letom so se začele priprave za naš maturantski ples, ki se bo odvijal v petek, 8. novembra, ob 19.30 v Casineumu v Vrbi pod geslom Cloud 9,« sta nam povedala letošnja maturanta Julija Karničar in Luka Djukić. 31. generacija maturantk in maturantov Dvojezične zvezne trgovske akademije bo ob 19.30 odprla tradicionalni maturantski ples v Casineumu v Vrbi. Skozi večer bo goste spremljala s svojimi hiti skupina Mambo Kings. Obiskovalke in obiskovalce pa poleg dobre glasbe in dobre jedače in pijače čaka tudi bogat srečelov in dražba. Na dražbi bo ura znamke Jacques Lemans, udobna postelja in umetnina Christine Meklin. S slednjo so maturanti in maturantke sredi maja izvedli v popoldanskih urah umetniško delavnico. Na tej je vsak narisal sliko, ki jo obiskovalci in obiskovalke plesa lahko zadenejo na tomboli poleg številnih drugih nagrad. Karte lahko kupite pri maturantih in maturantkah, prav tako pa je možna predhodna rezervacija kart po elektronskem naslovu: [email protected]