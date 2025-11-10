Novice logo
2350 kilometrov in 1560 evrov za dober namen v 24 urah

10.11.2025 Celovec Klagenfurt Novice
V avli Slovenske gimnazije so med 23. in 24. oktobrom priredili kolesarjenje za dober namen v okviru največje mladinske socialne akcije v Avstriji 72 ur brez kompromisa.
Projekt se je začel v četrtek, 23. oktobra, točno ob 11.11 in se končal v petek, 24. oktobra, prav tako točno ob 11.11.

Pod vodstvom veroučitelja Hanzija Rosenzopfa in v sodelovanju z IniciativAngola so na Slovenski gimnaziji poganjali pedale dan in noč za dober namen. Pomagali niso le dijaki 5. a razreda, ki so ta projekt organizirali, temveč tudi vsi šolarji in tudi profesorji. Nihče ni odnehal, tudi takrat ne, ko je bila npr. ura tri zjutraj in so noge postajale težke. Skupaj so prevozili kar 2350 kilometrov in zbrali 1560 evrov, ki bodo pomagali mladim v Avstriji in Etiopiji.

Ponosni dijaki in dijakinje ter veroučitelj Hanzi Rosenzopf. Na listku pa zapisano število prekolesarjenih kilometrov in zbranih podpor za dober namen.

»Skupaj z dijaki smo iskali projekt, za katerega so si sami zaželeli, da bi bili aktivni tudi na solidarnostnem področju. Ta projekt se jim je zdel zelo atraktiven in tudi zahteven,« je povedal Rosenzopf. »Povezali smo športno dejavnost in dobrodelnost, pri čemer so imeli dijaki možnost soodločanja, zato je bil to res skupen projekt.« Vsi, ki so sodelovali, so pokazali izjemno predanost. »Ves čas sta bila na kolesih najmanj dva dijaka. Izmenjavali so se, drug drugega motivirali in nobenih težav ni bilo,« je dodal Rosenzopf. Zbrani denar bo razdeljen na dva dela: polovica bo namenjena Caritasu za pomoč mladim z učnimi težavami v Avstriji, druga polovica pa bo šla za projekt v Etiopiji, kjer šola že dalj časa sodeluje pri dobrodelnih pobudah. »Na koncu smo bili vsi zelo veseli, hvaležni in ponosni, da nam je uspelo,« še pove. 

Inigo Wrolich(14)
CelovecKlagenfurt

Skupaj z našim razredom smo organizirali ta projekt »One ride – many smiles«, kjer smo kolesarili 24 ur za dober namen. V tem času sem pri tem projektu prekolesaril okoli 80 kilometrov. Bilo je že naporno, ampak se je splačalo.

