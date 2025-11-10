2350 kilometrov in 1560 evrov za dober namen v 24 urah

»Skupaj z dijaki smo iskali projekt, za katerega so si sami zaželeli, da bi bili aktivni tudi na solidarnostnem področju. Ta projekt se jim je zdel zelo atraktiven in tudi zahteven,« je povedal Rosenzopf. »Povezali smo športno dejavnost in dobrodelnost, pri čemer so imeli dijaki možnost soodločanja, zato je bil to res skupen projekt.« Vsi, ki so sodelovali, so pokazali izjemno predanost. »Ves čas sta bila na kolesih najmanj dva dijaka. Izmenjavali so se, drug drugega motivirali in nobenih težav ni bilo,« je dodal Rosenzopf. Zbrani denar bo razdeljen na dva dela: polovica bo namenjena Caritasu za pomoč mladim z učnimi težavami v Avstriji, druga polovica pa bo šla za projekt v Etiopiji, kjer šola že dalj časa sodeluje pri dobrodelnih pobudah. »Na koncu smo bili vsi zelo veseli, hvaležni in ponosni, da nam je uspelo,« še pove.