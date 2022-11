￼Po dveh letih spet ples Slovenske gimnazije

Po dveletnem premoru so maturantke in maturantje Slovenske gimnazije v Celovcu ponovno odprli plesno sezono in v soboto, 12. Novembra, vabili na gimnazijski ples pod naslovom »Ples biserov« v Casineum v Vrbi. Navzoče je mdr. nagovorila in pozdravila direktorica šole Zalka Kuchling. Med častnimi gosti pa so bili državna poslanka Olga Voglauer, deželnozborska poslanka Ana Blatnik in konzul Republike Slovenije v Celovcu Matej Kramberger ter še mnogo drugih gostov od blizu in daleč. Za ples je igrala Zasedba Kranjci, maturantke in maturantje pa so navdušili s polonezo in polnočnim vložkom. (Foto: Stefan Reichmann)