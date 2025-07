Slovenski lovci praznovali 60 let

Janez Kaiser, predsednik KPL, je poudaril, da je ustanovitev Kluba 31. maja 1964 bila pomembno dejanje samopomoči, pogumna odločitev in življenjska nuja, ki so jo sprejeli slovenski lovci in lovke v časih ukinjanja dvojezičnega pouka in podiranja dvojezičnih napisov. Zamisel o ustanovitvi Kluba je imel Karel Prušnik­- Gašper, partizan in njegov ustanovni predsednik. Po njegovi smrti leta 1980 ga je na­sledil Mirko Kumer-Črčej, ki je Klub vodil do svoje smrti leta 2018. Klub se od svoje ustanovitve pojmuje kot samozavesten in strokoven zastopnik slovenskih koroških lovk in lovcev ter kot dejaven in tvoren povezovalec med lovci v alpe­­jadranskem prostoru oz. z njihovimi uradnimi ustanovami , to so Koroško lovstvo-Kärntner Jägerschaft, Lovska zveza Slovenije in Društvo Doberdob slovenskih lovk in lovcev v Furlaniji-Julijski krajini. Oba predsednika sta položila temelje, na katerih Klub danes razvija svoje delovanje. Ne­dvomno najuglednejši sad tega prekomejnega in strokovnega delovanje sta trojezični lovski slovar »Lov v treh jezikih«, ki je edini tovrstni v celotni EU, tako tudi Lovska učna pot na Obirskem. Oboje je Klub izvedel kot eujevska projekta.