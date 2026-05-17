Priznanje lovcem za krepitev samozavesti in sodelovanja

Podelitev se je odvijala v okviru slovesnega akta in ob navzočnosti številnih najvišjih predstavnikov lovsta Koroške, Slovenije in Furlanije-Julijske krajine, koroško-slovenskih političnih, gospodarskih in kulturnih predstavnikov ter članic in članov Kluba potekala v Zelenem salonu gradu Mageregg, na sedežu Koroškega lovstva-Kärntner Jägerschaft. Z odlično zapetimi pesmimi in podanimi lovskimi skladbami sta slovesnost glasbeno oplemenitila Lovski pevski zbor Železna Kapla, najstarejši koroški lovski zbor, ki ga vodi Samuel Paulič, in s Klubom srčno povezani Notranjski rogisti, vodi jih Robi Ule. Kapelški lovski zbor bo 19. septembra 2026 praznoval svojo 50-letnico.
Deželni grb je Klub prijateljev lova, ustanovljen leta 1964, prejel za zasluge kot združenje in stanovsko zastopstvo in za strokovno izobraževanje slovenskih lovk in lovcev na avstrijskem Koroškem, za izvedbo edinstvenega eujevskega prekomejnega lovskega projekta „Lov-Jagd“, za krepitev sožitja v deželi in za aktivno navezovanje, razvijanje in poglabljanje prekomejnih stikov in sodelovanje med lovskimi organizacijami in lovci v alpe-jadranskem prostoru.
Janez Kaiser, tretji predsednik Kluba prijateljev lova, je v svojem govoru in zahvali ob podelitvi grba naglasil, da se Klub vse od svoje ustanovitve leta 1964 tudi v duhu skupnega slovenskega kulturnega prostora samoumevno in pokončno zavzema za stanovsko zastopstvo in strokovno izobrazbo svojih članic in članov, za enakovredno in mirno sožitje in trajnostni lov v deželi in v alpe-jadranskem prostoru preko vseh političnih, idejnih, jezikovnih in etničnih pregrad.
Daniel Fellner, ki je v svojstvu funkcije deželnega glavarja prvič obiskal sedež Koroškega lovstva, je poudaril pomen skrbi za soljudi in naravo in njena čuda, kar Klub že nad šestdeset let vzorno opravlja. Obseg in vrednost njegovega delovanja da ve pravilno ceniti, ker je tudi njegova žena lovka. Zelo ga je prevzela dosledna in samoumevna dvojezična, slovensko-nemška izvedba slovesne predaje grba. Walter Brunner, koroški deželni lovski mojster in predsednik Delovne skupnosti lovskih zvez jugovzhodnega alpskega prostora, najstarejše evropske čezmejne strokovne lovske pobude, je z globokim spoštovanjem čestital Klubu za deželni grb in za vso njegovo dragoceno povezovalno delo v prid lovstva, kar potrjujeta tudi kraj podelitve in udeležba deželnega glavarja.
Predsednik Lovske zveze Slovenije Alojz Kovšca je poudaril, da je dogodek podelitve koroškega deželnega grba Klubu prijateljev lova spomenik civilizacijskemu dosežku, ki mu pravimo mir, spoštovanje, sodelovanje. Te vrednote je treba prenesti tudi na naše zanamce. Z mislijo »Bolje je imeti dobrega soseda kot slabega brata« 1je sklenil Kovšča svoj pozdrav.
V niz čestitk so se vključili tudi generalna konzulka RS na Koroškem Maja Balant-Slobodjanac, predsednik Skupnosti koroških Slovenk in Slovencev župan Bernard Sadovnik, poslovodja Zveze slovenskih organizacij Florjan Wieser, Marjan Čik, zastopnik Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) v Koroški kmetijski zbornici in pa deželnozborski poslanec ter član kapelškega lovskega zbora Franc Jožef Smrtnik. Pohvalili so pomembno delovanje Kluba na področju lovstva, kulture in povezovanja. Kakor so uvedli v slovesni akt podelitve deželnega grba, tako so ga Lovski pevski zbor Železna Kapla in Notranjski rogisti tudi zaključili: s pesmijo in z zvoki rogov.
