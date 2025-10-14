Pridobili so slovensko lovsko karto

V tretje gre rado, pravi slovenski pregovor. Tokrat to velja za skupino članic in članov Kluba prijateljev lova (KPL), strokovnega in stanovskega zastopstva slovenskih lovk in lovcev v Avstriji, ki so to poletje uspešno opravili izpit o pravnih podlagah Lovske zveze Slovenije (LZS) in tako pridobili slovensko lovsko karto.
V petek, 3. oktobra 2025, jim je na sedežu Lovske zveze Slovenije v Ljubljani predsednik Alojz Kovšca ob asistenci predsednice izpitne komisije mag. Nataše Oven in predsednika Kluba prijateljev lova Janeza Kaiserja slovesno izročil izpitna spričevala in prvo slovensko lovsko karto. Obenem so novi člani LZS podpisali etični kodeks slovenskih lovcev in se nanj zaobljubili. Zaobljubo je prebral Korčan Franc Jožef Smrtnik.
Predsednik Kovšca je koroškim gostom čestital za opravljeni izpit, jim izrekel dobrodošlico tako na sedežu LZS, ki da je zdaj tudi njihov dom, ter v vrstah lovcev Slovenije. Lahko se vključujejo v katero koli lovsko družino. Pozdravil je dobro sodelovanje Kluba prijateljev lova in Koroškega lovstva-Kärntner Jägerschaft, ki oplaja tudi prekomejno sodelovanje. Kajti široka izmenjava strokovnih izkušenj in informacij o gibanju divjadi v alpsko-jadranskem prostoru, o razvoju populacije divjadi in upravljanje z zvermi je prav danes vse večjega pomena. Slovenija v ta skupni sklad strokovnega preučevanja divjadi že leta vnaša številne znanstveno podprte izsledke. Zaradi številčnega porastka in neljubih izkušenj, predvsem živinorejcev, bo po volku verjetno tudi medved – obe zveri doslej uživata najvišjo stopnjo zaščite – postavljen na nižjo zaščitno stopnjo in bo olajšan kontroliran odstrel obeh vrst. Dejal je, da je Lovska zveza Slovenije podpisala sporazume o sodelovanju z nekaterimi bivšimi jugoslovanskimi republikami in da se hočeta tem sporazumom pridružiti tudi Češka in Slovaška, hkrati pa lovske zveze omenjenih držav kažejo veliko zanimanje za trojezični lovski slovar, ki ga je izdal Klub prijateljev lova.
Janez Kaiser, predsednik KPL, se je Lovski zvezi Slovenije zahvalil za možnost pridobitve slovenske lovske karte in poudaril, da je bil prav Klub prijateljev lova med tistimi lovsko-strokovnimi organizacijami, ki so na evropski ravni orale ledino enakopravnega lovskega sodelovanja. Franc Jožef Smrtnik se je v imenu novopečenih imetnikov slovenske lovske karte zahvalil za možnost pridobitve le-te in predlagal poživitev oz. obnovitev prekomejnih gojitvenih projektov, kot so Skupnost za gojitev jelenjadi v Karavankah iz leta 1974, Skupnost za gojitev gamsov v Karavankah iz leta 1980 in Sporazum o gozdnih kurah in planinskem zajcu, podpisan leta 1997.
Iz rubrike Lovstvo preberite tudi