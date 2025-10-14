Pridobili so slovensko lovsko karto

Predsednik Kovšca je koroškim gostom čestital za opravljeni izpit, jim izrekel dobrodošlico tako na sedežu LZS, ki da je zdaj tudi njihov dom, ter v vrstah lovcev Slovenije. Lahko se vključujejo v katero koli lovsko družino. Pozdravil je dobro sodelovanje Kluba prijateljev lova in Koroškega lovstva-Kärntner Jägerschaft, ki oplaja tudi prekomejno sodelovanje. Kajti široka izmenjava strokovnih izkušenj in informacij o gibanju divjadi v alpsko-jadranskem prostoru, o razvoju populacije divjadi in upravljanje z zvermi je prav danes vse večjega pomena. Slovenija v ta skupni sklad strokovnega preučevanja divjadi že leta vnaša številne znanstveno podprte izsledke. Zaradi številčnega porastka in neljubih izkušenj, predvsem živinorejcev, bo po volku verjetno tudi medved – obe zveri doslej uživata najvišjo stopnjo zaščite – postavljen na nižjo zaščitno stopnjo in bo olajšan kontroliran odstrel obeh vrst. Dejal je, da je Lovska zveza Slovenije podpisala sporazume o sodelovanju z nekaterimi bivšimi jugoslovanskimi republikami in da se hočeta tem sporazumom pridružiti tudi Češka in Slovaška, hkrati pa lovske zveze omenjenih držav kažejo veliko zanimanje za trojezični lovski slovar, ki ga je izdal Klub prijateljev lova.