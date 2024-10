Pred kratkim sta Poldej Prutej iz Vogrč in Miha Ošina iz Železne Kaple imela veliko lovsko srečo: uplenila sta dva kapitalna jelena, Poldej na koroško-štajerski meji, Miheju pa je uspelo zadeti 4-letnega jelena, ki ga je še posebej želel upleniti. Miheju prisrčno čestitajo vsi otroci, prijatelji ter vsa lovska družina in mu želijo še mnogo lovske sreče. Mihi pa se zahvaljuje vsem, ki so mu pomagali po uplenitvi.

Z desne Mihi Ošina st., Mihi Ošina ml. in vnuk Andrej Ošina