Pedagoška dejavnost Kluba prijateljev lova

Sem sodi tudi odprto in doživeto uvajanje mladine v spoznavanje in doživljanje narave, okolja in pomena lova v tem občutljivem krogu. Lani na primer je član Kluba Miha Gutownig s celovškim otroškim vrtcem Sonce odkrival čare in naravna čudesa na Radišah, o čemer so Novice obširno poročale. Meseca februarja pa je predsednik Kluba Janez Kaiser navezal stike z Dvojezičnim vrtcem Jaz in ti v Borovljah in je skupini, ki jo vodi Klavdija Schieman, sama zavzeta lovka, predal strokovno knjigo LZS »Divjad in lovstvo«, koledar Kluba za leto 2026 ter drugo lov­sko-strokovno pedagoško gradivo. Klub bo to odgovorno delo v smislu trajnosti in odgovornega odnosa z okoljem še razširil.