Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Pedagoška dejavnost Kluba prijateljev lova

6.3.2026 Borovlje Ferlach Franc Wakounig
Za Klub prijateljev lova, stanovsko in strokovno zastopstvo slovenskih lovk in lovcev v Avstriji, je izobraževanje osrednjega pomena.
Predsednik Kluba prijateljev lova Janez Kaiser z otroki in pedagoginjami iz vrtca Jaz in ti

Sem sodi tudi odprto in doživeto uvajanje mladine v spoznavanje in doživljanje narave, okolja in pomena lova v tem občutljivem krogu. Lani na primer je član Kluba Miha Gutownig s celovškim otroškim vrtcem Sonce odkrival čare in naravna čudesa na Radišah, o čemer so Novice obširno poročale. Meseca februarja pa je predsednik Kluba Janez Kaiser navezal stike z Dvojezičnim vrtcem Jaz in ti v Borovljah in je skupini, ki jo vodi Klavdija Schieman, sama zavzeta lovka, predal strokovno knjigo LZS »Divjad in lovstvo«, koledar Kluba za leto 2026 ter drugo lov­sko-strokovno pedagoško gradivo. Klub bo to odgovorno delo v smislu trajnosti in odgovornega odnosa z okoljem še razširil.

Iz rubrike Lovstvo preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt