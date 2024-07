Drugi rod članic in članov Kluba prijateljev lova, stanovskega in strokovnega zastopstva slovenskih lovk in lovcev v Avstriji, je v petek, 12. julija 2024, na sedežu Lovske zveze Slovenije (LZS) v Ljubljani prejel spričevala o opravljenem izpitu iz zakonodaje, ki je pogoj za pridobitev slovenske lovske karte.

Prvi rod članov Kluba prijateljev lova je ta izpit opravil lani. Na letošnji razpis za pridobitev lovske karte LZS se je prijavilo šestindvajset lovk in lovcev, ki so z lastnim študijem in ob strokovni spremljavi pravne izvedenke za lovska vprašanja Nataše Oven svoje znanje poglobili na seminarju v Čepičah pri Globasnici. Dobro pripravljeni so na sedežu LZS pred komisijo vsi uspešno opravili izpit, ki je pogoj za pridobitev lovske karte LZS. Lahko bi rekli, da so opravili zeleno maturo.

Slovesna podelitev spričeval in lovskih izkaznic ter podpis lovskega etosa slovenskih lovcev sta bila v petek, 12. julija, v Ljubljani na sedežu LZS. Predsednik Lovske zveze Slovenije Alojz Kovšca je novim članom osrednje slovenske lovske organizacije izročil spričevala in jim podelil lovske izkaznice. Pred tem jim je čestital za uspešno opravljen izpit, predvsem pa, da so se poglobili v zahtevno pravno materijo in vztrajali do konca. »Vrata Lovske zveze so vam vselej odprta in zmeraj ste na našem sedežu dobrodošli,« je izrecno poudaril.

Posebej se je Kovšca zahvalil Janezu Kaiserju, predsedniku KPL, da je vztrajal pri projektu pridobitve lovske karte LZS za zamejske Slovence. Podelil mu je častni naziv ambasadorja lovstva.

Janez Kaiser je v svojem nagovoru poudaril izobraževalno dejavnost kot stalnico Kluba prijateljev lova, saj jo s strokovnimi lovskimi tečaji in lovsko strokovno literaturo, izleti in zborovanji in predvsem z izdajo trijezičnega lovskega slovarja »Lov v treh jezikih« goji vse od svoje ustanovitve pred šestdesetimi leti. Lovska srečanja, druženje in skupni lovi pa dopolnjujejo to dejavnost. Za mirne ure je predsedniku Kovšci izročil knjigo »Gamsi na plazu« Karla Prušnika-Gašperja, prvega predsednika KPL, knjigo o Fricu Kumru-Črčeju, drugem predsedniku KPL, ter zgoščenko Lovskega zbora Železna Kapla. Prisrčno se je Janez Kaiser, ki je tretji predsednik KPL, zahvalil za strokovno pomoč mag. Nataši Oven.

Višek slovesnega akta je za vse bila zaprisega, da se bojo pri lovu ravnali po smernicah etičnega kodeksa, kar so potrdili s podpisom. Zaprisego je prebral Mirko Kelih, najstarejši udeleženec tečaja za pridobitev slovenske lovske karte. V prijetnem druženju je izzvenel ta pomemben dogodek. V imenu uredništva Novic članom Kljuba prijateljev lova čestitamo za opravljeni izpit.