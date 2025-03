Občni zbor Kluba prijateljev lova: V znamenju 60-letnice

To ozadje in pa široka ter tudi čezmejna dejavnost sta dala dodaten pečat občnemu zboru, ki ga je Klub imel v torek, 11. marca, v Hiši kulture v Železni Kapli. Iz poročila predsednika Janeza Kaiserja, ki je tretji predsednik v klubski zgodovini (ustanovni in prvi je bil Karel Prušnik-Gašper, drugi pa Mirko Kumer-Črčej), je bila razvidna pestra naravnanost Kluba. Poleg letnih lovov, ki se jih naše lovke in lovci udeležujejo doma, so sodelovali tudi na lovih v pobratenih lovskih družinah in zvezah v Sloveniji. Podlaga za to pa je opravljen izpit iz slovenske lovske zakonodaje. Doslej je več kot 40 članic in članov Kluba v dveh skupinah opravilo ta izpit in tako pridobilo tudi lovsko izkaznico Lovske zveze Slovenije. Letos bo nastopil tretji rod, sodelovali bojo tudi člani pobratenega Slovenskega lovskega društva »Doberdob« iz Furlanije-Julijske krajine. Čezmejna plat klubskega delovanja se odraža npr. v udeležbi predsednika Kaiserja na mednarodnih zasedanjih Delovne skupnosti lovskih zvez jugovzhodnega alpskega prostora DSLZJAP in v strokovni prevajalski zadolženosti Franca Wakouniga na njih, v klubski solidarnostni podpori lovskim družinam na Krasu, ki jih je predlanskim prizadel hud pokrajinski požar, v odpiranju in krepitvi stikov med Koroškim lovstvom/Kärntner Jägerschaft in Lovsko zvezo Slovenije ter v vpoklicu predsednika Janeza Kaiserja v komisijo za mednarodne odnose Lovske zveze Slovenije in Franca Wakouniga v Uredniški odbor glasila Lovec.