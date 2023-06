V nedeljo, 28. maja 2023, so Notranjski rogisti, ki delujejo v okviru Notranjske lovske zveze, obhajali 35-letnico obstoja ter delovanja in so v ta namen v lični podeželski cerkvici sv. Volbenka v Zelšah pri Cerknici priredili slavnostni koncert. V imenu Kluba prijateljev lova (KPL), strokovnega in stanovskega zastopstva slovenskih lovk in lovcev v Avstriji, sta se ga udeležila predsednik Janez Kaiser ter tajnik Jurij Mandl. Klub prijateljev lova in Notranjska lovska zveza sta že desetletja prijateljsko in lovskopravično povezana. Tudi zato, ker je Klub prijateljev lova, takrat mu je predsedoval že pokojni Mirko Fric Kumer-Črčej, z nabavo rogov dejavno pomagal postaviti rogiste na noge. Začetki njihovega delovanja so bili dokaj težavni, a Notranjski rogisti so se kaj kmalu povzpeli med najboljše in uspešne rogistične skupine v alpsko-jadranskem prostoru. Pa tudi sicer sodelovanje presega zgolj lovsko plat. Ko je Notranjska lovska zveza lani zaradi požarov na Krasu v Cerknici priredila dobrodelni koncert za prizadete lovske družine, je Klub prijateljev lova to solidarnostno prireditev podprl z znatno vsoto.

Predsednik Janez Kaiser je v nedeljo čestital Notranjskim rogistom za uspešno delovanje in jim v spomin izročil knjigo o Fricu Kumru. Čestitala sta tudi predsednik Notranjske lovske zveze Rajko Kovačič ter podpredsednik Lovske zveze Slovenije Aleš Klemenc.

Koncert, ki ga je povezovala Vesna Kovač, sta popestrila Lovski pevski zbor »Martin Krpan« z Blok in Lovski rogisti iz Bohinja.