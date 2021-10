Živali v naravi se na najrazličnejše načine pripravljajo na mraz in sneg. Nekatere ta čas prespijo ali predremljejo, spet druge si naberejo tolšče, številne ptice odrajžajo v toplejše kraje. Malce nenavadno pot preživetja in preživljanja pa je ubral bober (Castor fiber). Ta največji evropski glodalec je namreč čisti vegetarijanec in vse svoje življenje prebije v in ob vodi. Tu si iz vej, blata in manjših hlodov zgradi svoj udoben brlog, bobrišče. Bober se preživlja z listjem, lubjem sočnih dreves in z zelenjem. Da pride do hrane, podira drevesa in jih razgloda na ustrezne kose. Za zimski čas si pod vodo, kjer kot v shrambi ostanejo sveži, pripravi zalogo vej in listja ter zelenja. Na sliki podrta vrba ob Dravici pri Resnici. Bober bo sčasoma veje zvlekel pod vodo, da bo imel dovolj hrane za zimski čas.