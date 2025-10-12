ZSO vabi na simpozij ob obletnici 

Ob 17.30 bo razprava z naslovom »Slovenska narodna skupnost – manjšina, ki se krči? Perspektive 2025«, v kateri bodo sodelovale Natalie Bierbaumer, dvojezična vzgojiteljica in članica upravnega odbora BEBEK, Magdalena Kulnik, ravnateljica Slovenske gimnazije v Celovcu, Julija Schellander-Obid, vodja k&k centra v Šentjanžu v Rožu, ter Daniela Topar, predsednica Zveze slovenskih žena in sodelavka slovenskega uredništva ORF. Zaključek simpozija bo ob 19. uri s pogostitvijo in druženjem.