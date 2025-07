Žegnanja: kaj pravikoroška etnologinja?

Ljudje se zavedajo, da je »žegen, semenj ali žegnanje« pomemben za družinsko in lokalno skupnost. To zahteva tudi ozaveščenost, da se ohranijo tako cerkveni obredi (npr. postavljanje oltarjev za pranganje s prazničnimi prti ipd.) ter šege in navade, povezane z njimi, saj je s tem povezano veliko priprav. Ziljski žegen privabi ljudi iz bližnje in daljne okolice, kljub temu pa je to v prvi vrsti cerkveni praznik in praznik »konte«, mladih deklet in fantov, ki skrbijo za ohranjanje tega edinstvenega običaja. Tudi druga žegnanja po Rožu in Podjuni so doživeta in posebna (npr. žegnanje pri Rozaliji, na Obirskem, na Peci idr.), pri katerih je pomemben del pri maši in pri druženju popoldne tudi petje slovenskih pesmi. Ponekod so del žegnanj tudi pete litanije in blagoslov zelišč.