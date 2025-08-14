Novice logo
Zbrali so 5.800 evrov za Angolo in velikovški WIFF

14.8.2025 Velikovec Völkermarkt Novice
Tudi letos je športno-solidarnostni dogodek TriAngola združil ljubitelje gibanja in dobre volje.

Udeleženci so lahko prispevali s tekom, plavanjem ali s kolesarjenjem, pri čemer je vsak prevožen ali preplavan kilometer pomenil 1 evro donacije. Skupaj se je nabralo kar 5.800 €. Zbrana sredstva so bila namenjena dekletom v stiski v Angoli ter ženski in družinski svetovalnici WIFF v Velikovcu, ki nudi podporo ženskam in družinam. V posebni slovesnosti je bila polovica zneska predana društvu IniciativAngola (na sliki je predsednik Hanzej Rosenzopf), druga polovica pa društvu WIFF (na sliki je strokovna in organizacijska vodja Christiane Planteu-Sienčnik).

