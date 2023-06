Roman Verdel je vsestransko aktiven kulturni delavec, zborovodja, pedagog, politik in še bi lahko naštevali. Pred kratkim mu je pri pripravah na jubilejni koncert zbora SPD Borovlje na desno stopalo padel klavir. Kljub temu že načrtuje koncerte.

Vsak od nas ve, kako hudo in boleče je, če stopiš na žebelj ali pa ti pade kladivo na nogo. Če pa komu zgrmi klavir na stopalo, pa je treba pričakovati najhujše. Prav to se je primerilo ravnatelju Glasbene šole in zborovodji Romanu Verdelu na predvečer 25-letnice Komornega zbora SPD Borovlje, v petek, 2. junija letos pri Cingelcu na Trati. Nezgoda se je zgodila pri pripravah odra za koncert. Nepričakovano se je klavir nagnil čez rob odra, Roman ga je hotel ustaviti, a ravnokar uglašeno in par stotov težko glasbilo je z neverjetno preciznostjo pristalo na njegovem desnem stopalu in povzročilo več zlomov. Klavirju pa nič, nobene praske, o razglašenosti nobene sledi.

Posledice niso bile le bolečine, zlomljeno stopalo in noga v mavcu, ampak tudi večtedensko bolniško stanje, odpoved nastopa selskega pevskega društva istega večera na Obirskem, odpoved slavnostnega koncerta Komornega zbora dan navrh pri Cingelcu (Roman namreč vodi oba zbora) ter tudi odsotnost pri nekaterih nastopih Tria Drava. Na njih so Romana zastopali Pavel Olip in Kristijan Laussegger na harmoniki ter Tonč Feinig na klavirju, kar je živ dokaz vzajemnosti med slovenskimi koroškimi muzikusi.

Nezgoda pa ni zavrla Romanove dejavnosti, čeprav mora po sili razmer trenutno strogo mirovati. Iz bolniške postelje in ob skrbni negi žene Giti se poglobljeno posveča organizacijsko-pedagoškim in komunalno-političnim poslom, komponiranju in prihodnjim nastopom, saj trdno upa, da bo 25. junija 2023 lahko sodeloval na koncertu Rožanskih muzikantov v Casineumu na Vrbi. Čeprav z nogo v mavcu, bo s Komornim zborom v petek, 7. julija, sodeloval pri petju na boroveljskem Glavnem trgu in v nedeljo, 9. julija, pri Petju pod lipo pri Podnarju v Podnu.

Slavnostni koncert za 25-letnico Komornega zbora SPD Borovlje pa je preložen na jesen.