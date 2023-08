Preko Facebook skupine Slovenci v Celovcu je v ponedeljek, 7. avgusta, stekla humanitarna akcija za zbiranje pomoči za žrtve poplav v Sloveniji. Njihovo pobudo je podprl in se ji pridružil Slovenski atletski klub (SAK).

Zbira se predvsem materialno pomoč, pa tudi denar, ki bo, brž ko se nabere za dva kombija materiala, dostavljen do Uprave RS za zaščito inreševanje v Ljubljani. Pomoč se zbira pred Taberno SAK (Irnigstraße 4, Celovec), kjer so med 16.00 in 20.00 navzoče prostovoljke in prostovoljci. Če želite pomoč pripeljati izven teh ur, jo lahko odložite pod nadstrešek Taverne SAK.

Najbolj potrebna so trajna živila (konzerve, trajno mleko, otroška hrana, moka, kvas, olje), ustekleničena voda, higienski pripomočki (plenice, razkužila, čistila, pralna sredstva), orodje (lopate, metle, gumijasti škornji, vrečke za smeti, svetilke in baterije), zdravila in kompleti prve pomoči. Iščejo tudi prostovoljke in prostovoljce za sortiranje. Oblačil ne zbirajo.