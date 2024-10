»Minulo nedeljo je bil v Šmihelu v sklopu zahvalne nedelje zopet na sporedu praznik repice, ki ga organizira društvo Lebensraum Petzenland/Peca s predsednico Doris-Grit Schwarz. Spored se je začel opoldne s sveto mašo na vaškem trgu, daroval jo je domači župnik Slavko Thaler. Za glasbeno spremljavo zahvalnega bogoslužja je poskrbelo več kot 60 učenk in učencev Evropske šole Šmihel skupaj z mešanim pevskim zborom Gorotan. Kulturni spored so poleg tria Alpe in omizja muzikantov Podjuna oblikovali godba na pihala iz Šmihela, moški zbor Petzen Loibach, Jagdhornbläser »Horn auf« iz Žitare vasi ter »Die jungen Jauntaler Schuhplattler«.

V sklopu praznika so izumitelja praznika repice Franza Kušeja počastili z nazivom častni predsednik, predsednica Doris-Grit Schwarz pa se je izrecno zahvalila številnim prostovoljkam in prostovoljcem, ki so pripravili jedi s krompirjem, pa tudi Jozeju Blažeju, Georgu Burkahrdtu in Annemarie Krajger. »Vesela sem, da je letos sodelovalo kar 40 razstavljalcev, kmetov in društev, šest jih je prišlo iz Slovenije,« je poudarila predsednica Schwarz, ki je ocenila, da je praznik obiskalo okoli 2000 ljudi. Višek je bil žrebanje nagrad, glavne nagrade so bile umetnina Hermanna Brička, televizor, gorsko kolo in darilne košare z dobrotami lokalnih kmetov. Med gosti smo videli predsednika kmetijske zbornice Sieg­frieda Huberja, vodjo frakcije SJK Marjana Čika, zbornična svetnika Štefana Domeja in Franca Jožefa Smrtnika, prevajalko Sonjo Kert-Wakounig in princeso salam Anno Kapus.