Zahvala Waldhauserju

V soboto, 2. avgusta, so ga obiskali občinska odbornika Volilne skupnosti Borovlje Roman Verdel in Marinka Mader-Tschertou ter Nina Mader-Tschertou na njegovem domu, se mu v imenu Volilne skupnosti Borovlje zahvalili za vso podporo samostojnemu političnemu gibanju koroških Slovencev in za njegovo delovanje na kmečko zastopniškem in kulturnem področju v prid naše narodne skupnosti. Folti Waldhau­ser je po štirih letih Slovenske gimnazije ubral pot kmeta, prevzel kmetijo in skupaj z ženo Justi ter otroki v tradiciji družinskega izročila domači gostinski obrat razvil v daleč naokoli priljubljen kraj srečanja. Kot odličen nogometaš je bil v prvih vrstah SAK, kot pevec pa vseskozi močan steber domačega kulturnega življenja. Je član plajberškega moškega zbora, pel je pri Moškem pevskem zboru SPD »Borovlje«, kot zaveden homo politicus pa je samozavestno in samoumevno vselej podprl samostojno politično in stanovsko zastopstvo koroških Slovencev. Prav tako jasno in samoumevno je zanj, da se vsakoletno Petje pod lipo odvija v senci košate stoletne lipe, ki krasi njegovo gostoljubno domačijo. Foltiju Waldhauserju starejšemu kličemo še na mnoga leta!