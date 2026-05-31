Zahteva po slovenski šoli na Dunaju dosegla parlament

Avstrijske manjšine vidi Olga Voglauer v generacijski menjavi in upa, da se ob tem ne bodo izgubile politične veščine. Narodne skupnosti potrebujejo izkušene pogajalce in pravnike, ki so specializirani na področje zakonodaje. Medtem ko imajo nevladne organizacije svoje legiste, se morajo manjšine pri izoblikovanju zakonskih predlogov zanašati na politične stranke. »To ni dobro«, meni Voglauer. In kaj bo z avstrijskim manjšinami, če bodo po naslednjih volitvah na oblast prišli svobodnjaki? »Bolj me skrbi , kaj bo z republiko,« je odgovorila poslanka najmanjše stranke v avstrijskem parlamentu. V preteklosti se je namreč izkazalo, da taki »hudi časi« za manjšine niso bili tako pogubni, kot se je pričakovalo. S pritiskom se je namreč povečala tudi samozavest manjšincev in tudi podpora drugih družbenih skupin. Štefan Vospernik

