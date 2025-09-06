Začetek šolskega leta: Prvič kot učitelja pred razredom

Lisa Mikl (26)

Ločilo Hart

Zdaj, tik pred začetkom šolskega leta, sem že malo nervozna, ker še ne vem, kaj me čaka. Prevzela bom prvi razred ljudske šole na Čajni. Po eni strani sem vesela nove poti, po drugi pa opažam, da moram urediti veliko stvari hkrati – od priprave gradiva, pregledovanja učbenikov, pisanja seznamov potrebščin do razmišljanja, kako bom oblikovala razred. Ne bi rekla, da je to bil od nekdaj moj sanjski poklic. Nekako se je zgodilo, da sem začela študirati za ljudskošolsko učiteljico in se je potem tako razvilo naprej. Zdaj bom videla, kako mi bo šlo v praksi. Ne vem še, če je to moja poklicna želja za vse življenje, saj si ne predstavljam nujno, da bi do konca delovne dobe le poučevala v šoli. Bolj gledam, kako se znajdem v situaciji in potem sproti vidim, kam me pot vodi. Podobno izkušnjo sem imela že, ko sem bila lani na Erasmusu na Portugalskem.