Začetek šolskega leta: Prvič kot učitelja pred razredom

Prvi šolski dan je vedno poseben trenutek – zame kot učitelja in za učence še bolj, ker sedaj prvič vstopamo v razred. Dan se bo začel s pozdravom ravnatelja, nato pridejo otroci skupaj s starši v razred. Najprej se predstaviva s kolegico, potem pa starši odidejo, da lahko otroci spoznajo mene in jaz njih. Pomembno mi je, da že od začetka ustvarimo občutek enakosti, saj vsi stopamo na novo pot. Najprej sem razmišljal o fizioterapiji, a me je delo mladinskega nogometnega trenerja in mediatorja dokončno prepričalo, da je smer učitelja zame prava izbira. Starši so bili zadovoljni z mojim delom, jaz pa sem užival v sodelovanju z mladimi, zato sem se odločil za študij pedagogike. Pri pripravah pa mi pomagajo študijske kolegice, ki že poučujejo in tudi moja tašča, ki je prav tako učiteljica.
Zdaj, tik pred začetkom šolskega leta, sem že malo nervozna, ker še ne vem, kaj me čaka. Prevzela bom prvi razred ljudske šole na Čajni. Po eni strani sem vesela nove poti, po drugi pa opažam, da moram urediti veliko stvari hkrati – od priprave gradiva, pregledovanja učbenikov, pisanja seznamov potrebščin do razmišljanja, kako bom oblikovala razred. Ne bi rekla, da je to bil od nekdaj moj sanjski poklic. Nekako se je zgodilo, da sem začela študirati za ljudskošolsko učiteljico in se je potem tako razvilo naprej. Zdaj bom videla, kako mi bo šlo v praksi. Ne vem še, če je to moja poklicna želja za vse življenje, saj si ne predstavljam nujno, da bi do konca delovne dobe le poučevala v šoli. Bolj gledam, kako se znajdem v situaciji in potem sproti vidim, kam me pot vodi. Podobno izkušnjo sem imela že, ko sem bila lani na Erasmusu na Portugalskem.
