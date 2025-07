Vseslovensko srečanje – pestro in pomembno

Več kot samo lep dopust

Komentar: Janko Kulmesch, svobodni Novinar

Začelo se je pravza­prav že takoj po rojstvu slovenske države, ko je Slovenija 25. junija 1991 razglasila neodvisnost in je 25. junij postal njen nacionalni praznik. Okoli tega praznika prireja Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu srečanje s slovenskimi organizacijami z vsega sveta ter seveda tudi iz zamejstva. Ali kot so zapisali organizatorji letošnjega srečanja: »Gre za najpomembnejše in najbolj množično organizirano srečanje Slovencev iz zamejstva in sveta v matični domovini.«

Tudi letošnje srečanje je bilo pestro in domače. Organizatorji so se po­trudili za zanimiv program, vzdušje pa je bilo kljub pasji vročini zelo sproščeno. Vsekakor je bilo več kot samo dopust , npr. za tiste, ki so prišli z one strani velike luže v nekdanjo slovensko domovino.

Predvsem pa je to srečanje važno tudi za slovenske državljane, ker lahko vidijo, da tudi Slovenci zunaj meja Slovenije živijo slovenstvo z dejanji in vsem srcem. In da nimajo prav tisti, ki ne razumejo, zakaj slovenska politika na njihov račun podpira zamejske Slovence.