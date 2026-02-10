Novice logo
Volitve NSKS: iščejo naslednika za Valentina Inzka

10.2.2026 Celovec Klagenfurt Novice
Volitve za predsednika NSKS in za Zbor narodnih predstavnikov (ZNP) bodo od 17. aprila do 8. maja 2026.
Valentin Inzko je predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) od l. 2010 in za to mesto ne bo več kandidiral.

V torek, 27. januarja, se je konstituirala osrednja volilna komisija NSKS, ki jo sestavljajo predsednik Valentin Inzko ter deset nadaljnjih članov. Volitve NSKS bodo od 17. aprila do vključno 8. maja 2026. Zdaj pri NSKS sestavljajo krajevne volilne komisije, pojasnjuje poslujoči tajnik Marko Oraže.

Pri volitvah NSKS bo lahko sodeloval vsakdo, ki je že sodeloval pri volitvah in je na volilnem seznamu. Dodatno pa bo lahko volil vsakdo, ki se bo javil pri krajevnih volilnih komisijah oz. na e-naslovu [email protected]. Oraže dodaja, da je med nalogami sedanjega predsedstva, ZNP in pisarne, da pridobijo volivce in kandidate za volitve predsednika in ZNP. Volilnice bodo volivci prejeli po pošti.

Do 20. marca je možno vložiti kandidaturo za mesto predsednika ali predsednice NSKS. Isti rok velja za volitve ZNP. Za kandidaturo za predsedstvo je po­trebnih najmanj 20 podpornih izjav oseb na volilnem seznamu ali tri podporne izjave članov ZNP. Za kandidaturo za ZNP so potrebne tri podporne izjave oseb z volilnega seznama. 

»Vsak ima odprto možnost, da sodeluje in kandidira na volitvah NSKS,« poziva poslujoči tajnik Marko Oraže k sodelovanju.

