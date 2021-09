V Bilčovsu naj bi se že v 16. stoletju srečevali na kulturnem in trgovskem semnju. Vsekakor so ostali tej tradiciji zvesti do danes. Tako tudi minuli konec tedna, ko sta pri Miklavžu Marko in Hanzi Ogris po cerkvenem obredu pozdravila številne goste. Tokrat je bilo njuno veselje še posebej veliko, saj so bralke in bralci dnevnika Kleine Zeitung izbrali vrt Miklavževega gostišča za najlepšega v okraju Celovec-dežela. Tradicionalen je na bilčovskem sejmu tudi nastop radiškega ansambla Zotlarji (tokrat Robert Pirker, Nuži Wieser, Jan Schiemann, Robi Pichler in Lara Ruttnig), ki zna odlično zabavati. Kot pevci pa so se mu kratko pridružili in poskrbeli za navdušenje hišni gospodar Hanzi Ogris, župan Manfred Maierhofer in mežnar Günther Lupar. Tudi tradicionalna semenjska kulinarična atrakcija ni manjkala. Ob njej so uživali mdr. pevke in pevci Bilke, Franc Gasser in Rupert Gasser ter bivša županja Stefi Quantschnig.

Foto: Willy Jellitsch