V soboto, 8. oktobra, so se vzgojiteljice vrtca iz Sečovelj in učiteljice tamkajšnje osnovne šole odpravile na strokovno ekskurzijo na Koroško, kjer so v Velikovcu obiskale trojezični privatni vrtec Kekec.

Delegacijo vzgojiteljic in učiteljic iz Sečovelj je vodila ravnateljica Osnovne šole Sečovlje Mirela Flego.

V vrtcu Kekec jih je s kavo, potico in tiramisujem sprejela direktorica vrtca Gaia Galvani Kassl. Pedagoginje z Obale so se v prijetnih in toplih prostorih vrtca Kekec počutile kot v domači dnevni sobi. Z zanimanjem so prisluhnile direktorici, ki jim je predstavila širšo sliko delovanja večjezičnega vrtca v Velikovcu, vzgojiteljice pa so kolegicam z Obale predstavile primere dobre prakse oz. potek dela v skupini.

Predvsem so bile obiskovalke navdušene nad velikostjo in opremo prostorov, pa tudi vrta, kjer otroci preživijo veliko časa, saj bivanje na svežem zraku spada med prioritete vrtca Kekec. Na vrhu lestvice prioritet vrtca Kekec je sicer jezikovna kompetenca predšolskih otrok od 2. do 6. leta starosti, s katerimi izmenjujoče po dnevih vzgojiteljice govorijo v slovenskem, nemškem in italijanskem jeziku. Pedagoginje z Obale so bile vesele podatka, da vrtec Kekec poleg izletov v Kekčevo deželo v Kranjski Gori svoje varovanke in varovance vsako leto, če se le da, zapelje tudi na izlet v Piran. Za razliko od vrtcev v Sloveniji, v katerih delajo same, v zasebnem večjezičnem vrtcu Kekec za malico otrok poskrbijo starši, ki z otrokom zjutraj dostavijo tudi malico zanjo ali zanj, medtem ko za kosilo poskrbi zunanje podjetje. Direktorica Gaia Galvani Kassl je ob koncu obiska izrazila prepričanje, da so v vrtcu na pravi poti za uresničenje zastavljenih ciljev. Ti so razvoj ustvarjalnosti, dobrih medsebojnih odnosov, strpnosti, predvsem pa ljubezni do tujih jezikov.