V Selah nastaja varnostni center za skoraj 2 mio evrov

Varnostni center v Selah sam bo stal skoraj dva milijona evrov: milijon evrov bo prispevala dežela, 700 tisoč evrov pa bo zagotovljenih iz omenjenega evropskega projekta. Občina bo prispevala približno 150 tisoč evrov, pravi župan občine Heribert Kulmesch. Gradnjo varnostnega centra naj bi dokončali do konca leta. Gasilci imajo svoj gasilski dom zdaj v občinski hiši in jim primanjkuje prostora. Občina je zarado tega že morala kupiti kontejner, je povedal Kulmesch.