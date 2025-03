V Selah imajo deset avtobusnih postaj z dvojezičnimi označbami, v Borovljah pa jih je postavljenih pet: Dvojezične napise bi lahko postavili brez težav

Nanti Olip (69)

Sele Zell Pfarre

Celotna zadeva se je začela z izdajo selske pohodniške karte, ki je vsebovala imena posameznih krajev, potokov, gora in hišnih imen, ki jih domačini deloma niso poznali. Najbolj me je razburil primer »Wutschigraben«, ki je v selskem narečju pravzaprav »ta hvabuči hraben«, kar pomeni globoki graben. Iz tega je potem na uradni karti nastal »Wutschigraben«. To je pravzaprav razvrednotenje identitete kraja in sprenevedanje, ker se domačinom na zemljevidih vsiljujejo napačna imena. Zato smo z Interesno skupnostjo selskih kmetov (ISSK) v sodelovanju z inštitutom Urban Jarnik v okviru evropskega projekta »Narava« leta 2008 izdelali krajevno selsko karto in postavili dvojezične javne napise z domačimi hišnimi imeni. V sklopu projekta smo tudi izdelali dvojezične napise na tablah ob avtobusnih postajah, ki so jih morali tedaj tako ali tako prenoviti. Z mojega vidika so dvojezični zapisi na tablah na avtobusnih postajah neposredno povezani s členom 7 Avstrijske državne pogodbe, ker je pravilna interpretacija tega člena z mojega vidika ta, da bi moralo biti vse, kar je topografskega v javnosti, v obeh deželnih jezikih. To pa bi moralo veljati na celotnem veljavnostnem območju dvojezičnega šolstva – to je od Zilje preko Roža do Podjune. Mislim, da je pomembno vzeti vajeti v roke in sprožiti iniciativo z ljudmi, ki jim to, da domača imena pravilno zapišejo, nekaj pomeni. Potem pa je pomembno le še vključiti vse javne ustanove in podjetja, ki so potrebne za pozitivno rešitev in tako prideš do primerov dobre prakse. Ko so dvojezični napisi postavljeni, pa s časom postanejo za vse nekaj samoumevnega.