Uspeh Miha Dolinška v Singapuru: Šov koroškega Slovenca bodo razvijali Kitajci

Za potovanje v Singapur je potreben najmanj pol leta veljaven potni list. Prezentatorka je pred potovanjem spregledala, da je njen potni list »veljaven samo še pet mesecev in 26 dni,« pravi 26-letna Celovčanka Teresa Krall. »Mihu sem pred Singapurom pomagala z videi, v katerih producentom in potencialnim kupcem v angleščini predstavljam idejo šova. Ta pot v Singapur je bila prva, na kateri sem ga tudi fizično spremljala. V nedeljo, 1. decembra, sem iz Ljubljane letela v Istanbul, a me tam niso spustili na letalo za Singapur. Ker je bila nedelja, mi generalni konzulat v Istanbulu ni mogel pomagati, prenočila pa sem pri znanki mojega očeta. Naslednji dan zgodaj zjutraj so mi na generalnem konzulatu izdali začasni potni list, a ni bilo gotovo, da me bodo z njim spustili na letalo. Po Istanbulu sem se ves ponedeljek s taksisti, ki me niso razumeli, prebijala od prenočišča do veleposlaništva in letališča, gotovo sem se v tem dnevu postarala za deset let. Naposled so me v ponedeljek zvečer le spustili na letalo za Singapur, kamor sem priletela v torek zjutraj.« Miha in Teresa sta se iz Singapura z zmago v žepu vrnila 8. decembra.