Že četrto sezono v koči na Bistriški planini gospodari Nataša Errath iz Ukev v Kanalski dolini. Gostom streže v slovenščini, nemščini in italijanščini.

Bistriška planina na nadmorski višini 1700 metrov je planina v pravem pomenu. Na njej se še vedno pase živina – govedo, konji in ovce, razgled na Koroško in v Kanalsko dolino jemlje dih. In na njej je tudi priljubljena planinska koča, cilj številnih obiskovalcev. Že četrto leto v njej gospodari Nataša (Natascia) Errath in goste pozdravi kar v treh jezikih – slovenščini, italijanščini in nemščini.

Nataša Errath je doma iz Ukev v Kanalski dolini na italijanski strani, slovenščine se je naučila doma pri starših. Skupaj z njimi je od nekdaj bila povezana s planinami, ko je izvedela, da iščejo novo najemnico za Bistriško planino, je leta 2018 hitro zgrabila priložnost. Že četrto sezono zapored z možem in hčerko skrbi za dobro počutje gostov v koči. Pri hrani po eni strani daje poudarek italijanskim specialitetam, kakor so špageti bolognese, ne manjka pa tudi pravih planinskih dobrot, kakor so salama, zaseka, slanina, pastirska jed frika ali pa golaž – po želji s polento. In seveda ponuja sladice kot sta kajzeršmorn – carski praženec – in ojstrnikov kolač s črnicami in skuto.

Koča na Bistriški planini je po makadamski cesti iz Ziljske Bistrice dostopna tudi z avtomobilom (peš tudi s planine Dolnica nad Blačami), odprta pa je od maja do konca septembra ali začetka oktobra (odvisno od vremenskih razmer). Planina je izhodišče za vzpon na Ojstrnik (2052 m, 1 ura) z italijanskim bunkerjem iz medvojnega časa ali pa do bližnje kapele Marije Snežne pod Gozmanom (1750 m).