Trideset tisoč evrov za hlod

Večina lesa je bila iz Slovenije, del pa so ga pripeljali tudi iz avstrijske Koroške, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Med vrstami je izstopal gorski javor, ki je dosegel najvišjo ceno na kubični meter – kar 14.008 evrov. Najdražji posamezni hlod pa je bil graden, posebna vrsta hrasta, za katerega je kupec odštel 29.883 evrov.
Organizatorji, Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, so ob jubileju poudarili, da je uspešna licitacija za lastnike pomembna predvsem zaradi doseganja višje dodane vrednosti lesa. V prvem krogu dražbe je bilo ustvarjenih za 2,5 milijona evrov prometa, pri čemer več kot polovica prodanega lesa odhaja v tujino. Skupno je sodelovalo 56 kupcev iz raznih držav – poleg slovenskih še iz Italije, Avstrije, Nemčije in celo Kitajske. Največ prodanega lesa bo namenjenega izdelavi luksuznih izdelkov.
Posebno pozornost so tudi letos pritegnili hlodi v celoti 53 kubičnih metrov iz avstrijske Koroške. Iz Roža so na dražbo pripeljali 23 kubičnih metrov lesa. Za organizacijo in prevoz sta poskrbela gozdar Thomas Schneider iz Borovelj ter diplomirani inženir gozdarstva Marjan Tomažej, strokovnjak za izbor kakovostnih hlodov. Med izstopajočimi primerki je bil jesen s posebno obliko lesa, ki je dosegel 1.333 evrov na kubični meter; hlod je meril 1,7 kubičnega metra. Gorski brest pa je bil prodan po ceni 889 evrov na kubični meter.
Ob dnevu odprtih vrat je Kmečka izobraževalna skupnost organizirala tudi strokovno ekskurzijo, ki so se je udeležili tudi lastniki razstavljenih hlodov. Udeleženci so si lahko ogledali razstavljene hlode, med njimi tudi hlode iz Roža, ter se seznanili s pomenom kakovostnega izbora lesa za doseganje najvišjih cen na trgu. Ekskurzijo je vodila predsednica KIS Marinka Mader-Tschertou.
Jubilejna licitacija je tako še enkrat pokazala, da kakovosten les dosega visoko vrednost na mednarodnem trgu ter ostaja pomemben gospodarski faktor za lastnike gozdov, saj je promet za 53 kubičnih metrov lesa iz avstrijske Koroške (gorski brest, javor, dob, macesen, črna jelša, črni topol, veliki jesen, rdeči bor) znašal skoraj 30.000 evrov, kar pomeni na kubični meter približno 583 evrov.
