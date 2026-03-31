Trideset tisoč evrov za hlod

Posebno pozornost so tudi letos pritegnili hlodi v celoti 53 kubičnih metrov iz avstrijske Koroške. Iz Roža so na dražbo pripeljali 23 kubičnih metrov lesa. Za organizacijo in prevoz sta poskrbela gozdar Thomas Schneider iz Borovelj ter diplomirani inženir gozdarstva Marjan Tomažej, strokovnjak za izbor kakovostnih hlodov. Med izstopajočimi primerki je bil jesen s posebno obliko lesa, ki je dosegel 1.333 evrov na kubični meter; hlod je meril 1,7 kubičnega metra. Gorski brest pa je bil prodan po ceni 889 evrov na kubični meter.