Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Trideset tisoč evrov za hlod

31.3.2026 Slovenj Gradec Slovenj Gradec Novice
Na jubilejni, 20. licitaciji vrednostnega lesa, ki je potekala konec februarja v industrijski coni Pameče pri Slovenj Gradcu, so organizatorji znova potrdili, da dogodek ostaja eden najpomembnejših tovrstnih sejmov lesa v širši regiji. Na razstavišču je bilo letos zbranih kar 6.030 kubičnih metrov kakovostnega lesa oz. 6.050 hlodov, ki jih je na dražbo pripeljalo 554 lastnikov gozdov. Za razstavljene hlode je prispelo kar 21.400 ponudb.
Udeleženci ekskurzije Kmečke izobraževalne skupnosti

Večina lesa je bila iz Slovenije, del pa so ga pripeljali tudi iz avstrijske Koroške, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Med vrstami je izstopal gorski javor, ki je dosegel najvišjo ceno na kubični meter – kar 14.008 evrov. Najdražji posamezni hlod pa je bil graden, posebna vrsta hrasta, za katerega je kupec odštel 29.883 evrov.

Organizatorji, Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, so ob jubileju poudarili, da je uspešna licitacija za lastnike pomembna predvsem zaradi doseganja višje dodane vrednosti lesa. V prvem krogu dražbe je bilo ustvarjenih za 2,5 milijona evrov prometa, pri čemer več kot polovica prodanega lesa odhaja v tujino. Skupno je sodelovalo 56 kupcev iz raznih držav – poleg slovenskih še iz Italije, Avstrije, Nemčije in celo Kitajske. Največ prodanega lesa bo namenjenega izdelavi luksuznih izdelkov.

Posebno pozornost so tudi letos pritegnili hlodi v celoti 53 kubičnih metrov iz avstrijske Koroške. Iz Roža so na dražbo pripeljali 23 kubičnih metrov lesa. Za organizacijo in prevoz sta poskrbela gozdar Thomas Schneider iz Borovelj ter diplomirani inženir gozdarstva Marjan Tomažej, strokovnjak za izbor kakovostnih hlodov. Med izstopajočimi primerki je bil jesen s posebno obliko lesa, ki je dosegel 1.333 evrov na kubični meter; hlod je meril 1,7 kubičnega metra. Gorski brest pa je bil prodan po ceni 889 evrov na kubični meter.

Ob dnevu odprtih vrat je Kmečka izobraževalna skupnost organizirala tudi strokovno ekskurzijo, ki so se je udeležili tudi lastniki razstavljenih hlodov. Udeleženci so si lahko ogledali razstavljene hlode, med njimi tudi hlode iz Roža, ter se seznanili s pomenom kakovostnega izbora lesa za doseganje najvišjih cen na trgu. Ekskurzijo je vodila predsednica KIS Marinka Mader-Tschertou.

Jubilejna licitacija je tako še enkrat pokazala, da kakovosten les dosega visoko vrednost na mednarodnem trgu ter ostaja pomemben gospodarski faktor za lastnike gozdov, saj je promet za 53 kubičnih metrov lesa iz avstrijske Koroške (gorski brest, javor, dob, macesen, črna jelša, črni topol, veliki jesen, rdeči bor) znašal skoraj 30.000 evrov, kar pomeni na kubični meter približno 583 evrov.

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt