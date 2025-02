Tožbe proti Verbundu zaradi poplav leta 2012: Skupinski tožbi proti Verbundu se po 13 letih obeta uspeh

Trenutno vse kaže, da tudi drugi oškodovanci v Sloveniji na odškodnine ne bodo več dolgo čakali. Kaj se je zgodilo? »Višje sodišče v Mariboru je v prvem takem primeru potrdilo vmesno sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru, po kateri je Verbund v temelju odgovoren za nastalo škodo. Okrajno sodišče je najprej ugotovilo odgovornost Verbunda za nastalo škodo. Nato je Višje sodišče iz formalnih razlogov zavrnilo sodbo Okrajnega sodišča, to odločitev Višjega sodišča je nato spet razveljavilo Vrhovno sodišče. V teh dneh pa je Višje sodišče potrdilo sodbo iz Maribora, ki ugotavlja temeljno odgovornost Verbunda. Zdaj imamo prvič pravnomočno sodbo, po kateri Verbund odgovarja za poplavne škode iz leta 2012, sledi še pravda o višini oškodnine,« zadevo pojasnjuje Franci Serajnik. Zdaj upajo tudi ostali slovenski oškodovanci, med njimi so občine, podjetja in privatne osebe, da bodo sodišča pospešeno odločala v njihov prid.