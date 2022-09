V nedeljo, 25. septembra, bo gost v radijski oddaji »Zajtrk s profilom« Miro Müller iz Šentjanža v Rožu. 30-letni ljudskošolski učitelj je član in pevec glasbene skupine Popwal, ki ji je letos s pesmijo »Hannelore« uspel preboj med uspešnejše in redno igrane bende na avstrijskih radijskih postajah. V enourni oddaji bo glasbenik in pedagog spregovoril o uspehu s poletnim hitom, o strmi poti po glasbenih lestvicah, o svojih ostalih konjičkih, angažmaju v domačem kulturnem društvu, življenju kot dvojček in še marsičem. Z njim bo govoril Miran Kelih. Oddaja »Zajtrk s profilom« se bo začela v nedeljo ob 9.03, ponovitev bo na sporedu v sredo med 9. in 10. uro.