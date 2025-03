Televizijska serija z Laro Vouk: Drama in komedija 

Epizode si lahko ogledate tudi preko spletne strani RTV Slovenija. Snemanje je bilo po navedbah Lare Vouk intenzivno, saj so morali v zgolj 27 dneh ustvariti 8 epizod, vsaka pa traja približno 50 do 70 minut. Produkcijo je za RTV Slovenija prevzel Studio Virc. Lara Vouk ima izkušnje tako na televiziji kot v gledališču, vendar prizna, da jo film bolj pritegne. Pravi, da pri filmu uživa v ustvarjalnem procesu in raznolikosti prizorov, saj lahko vsak trenutek posnamejo na več načinov.