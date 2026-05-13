Tečaj slovenščine v Rožeku

Najprej so se ustavili v Vrbi, kjer so si ogledali pred kratkim obnovljeni muzej Franceta Prešerna (1800-1849) in se s skupinsko recitacijo (O Vrba, srečna, draga vas domača) poklonili prvaku slovenskega pesništva. Pot so nadaljevali proti Vrhniki, kjer se je pred 150 leti rodil pisatelj Ivan Cankar (1876-1918). Ob strokovnem vodstvu so koroški gostje izvedeli marsikaj dosihmal neznanega iz življenja najbolj prodornega predstavnika slovenske Moderne. Bili so tudi v enajsti šoli pod mostom, ki je bila za mladostnika Ivana prava življenjska šola. Z bogatim jezikovnim zalogajem se je tečajniška skupina poslovila od zamišljeno sedečega Vrhničana ob Tržaški cesti in krenila proti Ljubljani, kjer jo je čakalo presenečenje izletniškega dneva: panoramska plovba po koritu reke Ljubljanice skozi mesto in v osrčje skrivnostnega Barja z raznovrstno ladijsko kuhinjo in rujno jeruzalemsko kapljico. Dogodek veselega druženja, sproščenosti in prijetnega ugodja, povrhu pa še koristen čas za pogovor in klepet s pridobljenim znanjem slovenščine pod geslom: gremo naprej!

