Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Tečaj slovenščine v Rožeku

13.5.2026 Rožek Rosegg Novice
Kulturno društvo Peter Markovič v Rožeku že nekaj let ponuja posredovanje veščin slovenskega jezika z jesenskim in vigrednim tečajem slovenščine. Po letošnjem uspešno opravljenem vigrednem tečaju (vodja: Alex Schuster) so se udeleženke in udeleženci tečaja odpravili na celodnevni izlet na sončno stran Karavank.
Vrhnika, Na klancu 1

Najprej so se ustavili v Vrbi, kjer so si ogledali pred kratkim obnovljeni muzej Franceta Prešerna (1800-1849) in se s skupinsko recitacijo (O Vrba, srečna, draga vas domača) poklonili prvaku slovenskega pesništva. Pot so nadaljevali proti Vrhniki, kjer se je pred 150 leti rodil pisatelj Ivan Cankar (1876-1918). Ob strokovnem vodstvu so koroški gostje izvedeli marsikaj dosihmal neznanega iz življenja najbolj prodornega predstavnika slovenske Moderne. Bili so tudi v enajsti šoli pod mostom, ki je bila za mladostnika Ivana prava življenjska šola. Z bogatim jezikovnim zalogajem se je tečajniška skupina poslovila od zamišljeno sedečega Vrhničana ob Tržaški cesti in krenila proti Ljubljani, kjer jo je čakalo presenečenje izletniškega dneva: panoramska plovba po koritu reke Ljubljanice skozi mesto in v osrčje skrivnostnega Barja z raznovrstno ladijsko kuhinjo in rujno jeruzalemsko kapljico. Dogodek veselega druženja, sproščenosti in prijetnega ugodja, povrhu pa še koristen čas za pogovor in klepet s pridobljenim znanjem slovenščine pod geslom: gremo naprej!    

Iz rubrike Slovenci preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt