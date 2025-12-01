Novice logo
Sturmu priznanje R. Maistra

1.12.2025 Kamnik Kamnik Novice
V noči pred slovenskim državnim praznikom, dnevom Rudolfa Maistra (23. 11.), so občina Kamnik, mestna občina Maribor in Zveza društev general Maister podelili spominska priznanja generala Rudolfa Maistra štirim zaslužnim osebam.

Med njimi je dolgoletni predsednik Zveze slovenskih organizacij Marjan Sturm. V obrazložitvi so zapisali, da se je Sturm vse življenje zavzemal za ohranitev slovenske identitete in pravice koroških Slovencev. (...) Kot član t. i. konsenzne skupine je odločilno prispeval k izboljšanju odnosov med slovensko in nemško skupnostjo ter k postavitvi spominske plošče v Velikovcu, kjer so imena padlih v bojih na Koroškem zapisana po abecednem vrstnem redu, brez delitev po narodnosti ali vojski. S svojim delom in sodelovanjem z Zvezo društev general Maister je pomembno prispeval k širjenju Maistrovega izročila ter krepitvi razumevanja zgodovine in pomena miru. (...)

