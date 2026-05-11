Stern v muzeju Ernsta Fuchsa

Izidor Stern sodi med izredne porcelanaste slikarje v Avstriji in je globoko zakoreninjen v južni Koroški. Odraščal je v znani družini Stern v Stari vasi (rojen v Železni Kapli), po izobrazbi pa ga je pot vodila v dunajski Augarten, kjer je z izredno natančnostjo, potrpežljivostjo in umetniškim občutkom ogroženi obrtniški veščini dal popolnoma nov sijaj. Njegova dela povezujejo tradicionalno tehniko z osebnim izrazom in iz »belega zlata« ustvarjajo nosilce čustev in duhovnosti. Več o Izidorju Sternu najdete na spletu pod www.izi-porzellankunst.at.