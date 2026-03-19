Štefan Merkač vabi na izmenjavo semen in znanja

»Na izmenjavo semen in znanja bom prinesel semena cvetlic, koruze in še česa. Na dogodek so prisrčno vabljeni vsi, ki jih zanima vrtnarjenje in ki bi želeli podariti svoja domača ali pridobiti nova semena. Želim si, da bodo udeleženci odšli domov zadovoljni in da bodo zbrali toliko informacij ter znanja, pa tudi nova semena, ki jim bodo všeč, da bodo opogumljeni za delo na vrtu. In da bodo vedeli, katero knjigo lahko prelistajo ali na koga se lahko obrnejo, če bodo imeli kakšno vprašanje. Pomemben aspekt predstavlja tudi mreženje. Že pri prvem in drugem srečanju v sklopu tega Interreg projekta sem opazil, koliko stikov človek naveže in kako lepo je najti krog ljudi, ki podobno razmišljajo in s katerimi si na isti valovni dolžini. To izkušnjo želim tudi vsem, ki se bodo udeležili petkovega dogodka.« Na programu je zgodovinski uvod v izmenjavo semen, predstavitev pravilnika, praktični napotki za sejanje ter nasveti, katere rastline dobro uspevajo druga ob drugi, zamenjava semen, ogled ekotrgovine Gšeft ter ekokmetije Tomažej v Strpni vasi.