Srečko Kosovel: »Moja pesem je moj obraz«

»Pesmi preko recitacije zaživijo na nov način. V veselje mi je, kako se dotaknejo ljudi. In da lahko s tem, ko se vživim v pesem in jo predstavim današnjim poslušalcem, prenesem sporočilo pesnic in pesnikov, ki jih danes ni več med nami,« pove Janko Krištof, ki se z literarnimi projekti ukvarja že od leta 2004 in je v svojem (večjezičnem) opusu zaobjel enajst tematskih poudarkov, od pesnikov in literatov, kot so Prešeren, Gregorčič, Trubar, Foucault, pa vse do svetopisemskih vsebin od Pavla, prerokov in evangelijskih pripovedi o Jezusu pod naslovom »Njegovo obličje« – s slednjimi je imel 96 nastopov.