Pred tem so imeli mašo za tri rajne sošolce in profesorje. Organizator srečanja Mirko Isop je napisal, da so postali »društvo 'osemdesetletnikov' in vsak se vpraša, kdaj so leta minila«. Razrednega srečanja so se udeležili na sliki v sredini organizator Mirko Isop. Na levi strani od zadaj: Ani Olip-Wurm, Mili Oraže-Hrobat, Hildi Leimisch in Micka Partl-Popič. Desna stran od zadaj: Erich Užnik, Karli Smolej in Ani Male-Majrič.