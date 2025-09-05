Srečanje prvih absolventov DTAK: Lasje so osiveli, a mladostna svežina je ostala

Označuje prelomnico, ko je človek zrel za nove izzive, potem ko jih je že nekaj uspešno mojstroval. V tem duhu so se – po 30 letih – srečali prvi absolventi Dvojezične zvezne trgovske akademije v Celovcu. Konec junija 1995 je 17 poznih najstnikov uspešno opravilo še ustni zrelostni izpit in začelo stremeti po obetavnih poklicnih karierah. Nekateri so pristali na vodilnih položajih, a daleč ne vsi, vendar so dozoreli v odgovorne, dobro ozemljene ljudi, ki jim je kdaj pa kdaj življenje zagodlo, četudi ne vrglo iz tira. V prekrasnem ambientu na terasi hotela Picey ob Zablaškem jezeru so obujali prečudovite spomine na skupna šolska leta, na marsikatero neumnost, ki je danes ne bi počeli več. Blagodejni smeh so dopolnili tudi resni pogovori, ki jih čas narekuje. Čeprav je 30 let po maturi marsikateri moški že nekoliko osivel – žensk se čas na čudežen način ni prijel – pa je vsem ostala mladostna svežina.