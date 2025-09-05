Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Srečanje po 41 letih

5.9.2025 Plešivec Plöschenberg Novice
Po 41 letih so se 12. julija 2025 ponovno srečale nekdanje učenke triletne šentpetrske šole za ženske poklice.
Srečale so se na Plešivcu

Ob srečanju na Plešivcu so vse dopoldne skupaj obujale spomine. Žal niso bile vse prisotne, tudi njihova razredničarka Maja Ambrusch-Hoja se srečanja ni mogla udeležiti. Z nestrpnostjo pričakujejo naslednje srečanje čez štiri leta.

Z leve spredaj: Monika Polanc­-Krištof, Ludmila Müller-Dolinšek, Renate Kandur, Vida Paulič, Rosalia Stelzl, Kristina Trap-Jernej, Doris Kapuy, Anna Weinberger, Sofie Ošina, Annemarie Roblek, Angelika Hobel.

Z leve zadaj: Anna Schoitsch, Helga Erath, Michaela Pachernig, Tatjana Wieser, Martha Kruschitz-Lederer, Gabriela Žagar-Kumer, Helena Zorka Pasterk.

Iz rubrike Slovenci preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt