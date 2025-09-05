Srečanje po 41 letih

Ob srečanju na Plešivcu so vse dopoldne skupaj obujale spomine. Žal niso bile vse prisotne, tudi njihova razredničarka Maja Ambrusch-Hoja se srečanja ni mogla udeležiti. Z nestrpnostjo pričakujejo naslednje srečanje čez štiri leta.
Z leve spredaj: Monika Polanc-Krištof, Ludmila Müller-Dolinšek, Renate Kandur, Vida Paulič, Rosalia Stelzl, Kristina Trap-Jernej, Doris Kapuy, Anna Weinberger, Sofie Ošina, Annemarie Roblek, Angelika Hobel.
Z leve zadaj: Anna Schoitsch, Helga Erath, Michaela Pachernig, Tatjana Wieser, Martha Kruschitz-Lederer, Gabriela Žagar-Kumer, Helena Zorka Pasterk.
