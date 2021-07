V soboto, 26. junija 2021, je B. razred Slovenske gimnazije maturitetnega letnika 1970, razrednik je bil prof. Janko Zerzer, v manjšem, a tembolj trdoživem vzdušju in zvest latinskemu geslu »Tres sunt collegium« obhajal 51-letnico mature. Sicer naj bi lani proslavili petdesetletnico zrelosti, a je korona to preprečila. Za cilj so si izbrali ogled Peršmanovega muzeja upora, kjer so kot zgodovinsko in narodno osveščena skupnost poniknili v še zmeraj z mnogimi vprašanji nadeto polpreteklost Koroške. Pri Kovaču na Obirskem pa so v družabnem krogu in odločeni, da se bojo spet kmalu srečali,in v spominu na tiste sošolce, ki jih že krije ruša, zaključili svoj shod. Želimo jim ad multos annos, hvala Štefanu Lesjaku in Bertlnu Ojstru za vabilo.