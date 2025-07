Srečanje maturantov letnika 1967 ob Jezercu

V petek, 27. junija, nas je pot popeljala v idilični del Podna k Podnarju. Najprej smo si ogledali skrivnostno Jezerce (Meerauge) iz zadnje ledene dobe, nato pa se ob obujanju spominov, ob odlični hrani in prijazni postrežbi, vneto pogovarjali tudi s senior-šefom Foltijem Waldhauserjem, seveda o nogometu. Kot edini fantovski razred na Slovenski gimnaziji smo v dijaških letih skoraj vsi pretirano dirjali za žogo, nekateri pa še po maturi, ko so leta 1970 ustanovili nogometno društvo SAK, tedaj še NK Radiše. Gonilni sili med ostalimi zanesenjaki sta bila neaktivni nogometaš Zdravko Inzko in pa vsestranski neumorni aktivist, žal prerano umrli Joško Wrolich, svak Podnarja starejšega.