Maturantke in maturante letnika 1973 povezuje trajna skupnost, saj se letno srečujejo v Celovcu, vsakih pet let pa v Portorožu.

Letos je bilo srečanje posebej slovesno, saj so obhajali 50-letnico zrelostnega izpita. Pri sv. maši v Piranu, ki jo je daroval sošolec Marjan Schuster, so se zahvalili za vrednote, ki so jim bile posredovane po starših in profesorjih Slovenske gimnazije, se spomnili že rajnih sošolcev in učiteljev in se ob tem zavedali, da je SREČAnje sreča.

Ob skupni večerji so obujali spomine – vesele in žalostne – in listali po almanahu iz gimnazijskih let, ki ga je sestavila sošolka in pobudnica vseh srečanj Marica Tischler – Hartmann. Hvala, Marica!