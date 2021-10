Deset let po maturi so se maturantje letnika 2011 na Dvojezični trgovski akademiji srečali v gostilni Landhaushof v Celovcu. Pridružila se jim je razredničarka Tatjana Feinig. Z njo so maturantje obujali spomine na šolski čas. Za nekatere je večer nudil premalo časa za klepet in zabavo in so srečanje podaljšali do jutranjih ur.